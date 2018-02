Nagyszerű hírekkel szolgált Lionel Gallat az évek óta készülő Ghost of a Tale című 3D-s kalandjáték kapcsán, lévén megtudtuk, hogy az alkotás PC-s változata március 13-án mindenki számára elérhetővé válik majd.

A játékot sokan már most ismerhetik korai változatból, de az említett időpontban a Steamre, a GoG-ra és a Humble Store-ra is felkerülhet majd egy befejezett, minden földi jóval megpakolt verzió a kisegér, Tilo izgalmas kalandjaival a középpontban.A fejlesztő elmondta még továbbá, hogy a Ghost of a Tale még az idén konzolokra is megjelenhet, illetve pontosabban PS4-re és Xbox One-ra, mert a Nintendo Switch-es port egyelőre tervben sincs.