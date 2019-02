Március 29-én jelenik meg az Assassin's Creed III: Remastered

Jó ideje tudjuk már , hogy az Assassin's Creed Odyssey szezonbérletéhez hozzácsapják az Assassin's Creed III: Remasteredet, az újrakevert változat pedig tartalmazni fogja az összes DLC-t, illetve a Liberation című PS Vita spin-offot.

Az Xbox One-os és PS4-es tábor elkerülheti a season pass megvásárlását, és akár dobozos formátumban is lecsaphat egy példányra eme remasterből, azonban egyelőre még nincs infónk róla, hogy ez idehaza kapható lesz-e. Külön egyébként 40 dollárért árulják a játékot,Természetesen a season pass részeként mindhárom platform beszerezheti a kérdéses újradolgozást. Kaptunk egy összehasonlító videót is, melyben megcsodálhatjuk a grafikai fejlődést. Hogy kinek mennyire jön be ez a mértékű változás, és hogy megéri-e neki kifizetni ezért az elkért árat, azt mindenki döntse el maga.