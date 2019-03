Március 25-én jön a Battlefield V-be a Firestorm, a játék battle royale módja

Battlefield V sajnos nem úgy rajtolt, ahogyan azt sokan várták, sőt még a mai napig gyermekbetegségekkel küzd az alkotás, ellenben még van egy óriási dobása a játéknak, ami kimentheti az egészet a csávából.

Természetesen a Firestormról van szó, azaz a Battlefield V saját bejáratú battle royale módozatáról, ami bár a premierkor még nem volt a szoftver része, most, amely egyaránt fog támogatni solo, duo és squad lehetőséget is, legfeljebb 64 fő számára.A Firestorm érdekessége, hogy más battle royale-okkal ellentétben itt a szűkölő kör egy óriási tűzvihar lesz, de természetesen a Battlefield-széria jellegzetességei itt is fellelhetőek lesznek, mint például a járműhasználat, az egyedi fegyverek, illetve, ami már ott is roppant közkedvelt funkcióként tetszeleg.

