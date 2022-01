Március 18-án jön PC-re a Syberia: The World Before

A Microids bejelentette, hogy a Syberia: The World Before március 18-án jelenik meg PC-re, ugyanis a játék elérhető lesz a Steamen, a GOG-on és az Epic Games Store-on, ahogyan azt egy új tweetben a kiadó kijelentette.

Hozzátették, hogy a lehető legjobb élményt szeretnék nyújtani, és maga az alkotás elviekben egy hatalmas tisztelgés Kate Walker Benoit Sokal által elképzelt epikus kalandjai előtt. Azt is elárulta, hogy a plusz hetek lehetővé tették a fejlesztő Koalabs és a Microids számára, hogyAzok számára, akiknek tetszik a soundtrack, amelyet Inon Zur komponált, bakelitlemezen is elérhető lesz, amikor a Syberia: The World Before megjelenik. A konzolos játékosok számára a Syberia: The World Before megjelenése még idén várható, így a következő hónapokban további részleteket is megtudhatunk.