Már zúzható az Overwatch nyári eventje, amihez még egy trailert is kaptunk

A Blizzard egy trailer társaságában bejelentette, hogy tegnap este hivatalosan is elrajtolt az Overwatch nyári eventje, amely szimplán Summer Games 2017 név alatt a tavalyi esemény egy alaposan átdolgozott változataként tért vissza közénk.

Mint már korábban megtudtuk, illetve ahogyan azt alábbi videó is megmutatja nekünk, az eventtel visszatér közénk a Lúcioball játékmód, amely már nem csak Rio de Janeiro-ban, hanem, sőt mi több, a hagyományos szabályrendszer mellett érkezett egy módosított változata is Copa Lúcioball név alatt, amely sokkal keményebb küzdelmeket garantál.A trailer megmutatja továbbá mind a 17 új skint is, amit az event alatt elérhetnek maguknak az Overwatch rajongói, így ha kíváncsi vagy rá, hogy miért küzdhetsz a nyári játékok során, akkor ne habozz vetni egy pillantást az alábbi felvételre. Vagy indítsd el gyorsan a játékot, az is opció...

