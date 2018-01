Már videóval is promózza az Xbox Game Pass új lehetőségeit a Microsoft

A Microsoft éppen tegnap jelentette be, hogy tovább bővítik az Xbox Game Pass promóciót, aminek a lényege eddig az volt, hogy egy 2500 forintnak megfelelő havidíj ellenében egy halom játékot érhettünk el magunknak korlátlanul.

A történet egyetlen árnyoldala, hogy többnyire régebben megjelent alkotások kerültek csak a kínálatba, azonban a redmondi óriás tegnap előrevetítette , hogy a jövőben megjelenő összes exkluzív címük már a megjelenés napján elérhető lesz a szolgáltatás előfizetőinek, így konkrétan nem kell játékot vennünk Xbox One-ra többé, ha csak az exkluzívokra fáj a fogunk, elég lesz egy kapcsolódó előfizetés.Hogy a Microsoft nyomatékosítsa az elhangzottakat, a mai napon egy friss videóval is meglepett minket az Xbox Game Pass újdonságáról, aminek részeként a Crackdown 3-at, a Sea of Thieves-t és a State of Decay 2-t is megmutatják nekünk pár pillanatra.Mielőtt azonban még átadnánk a terepet a trailernek, jó hír a PC-s játékosok számára, hogy nekik is érdemes lehet élni az Xbox Game Pass lehetőségével, amelyik alkotás ugyanis megjelenik PC-re - a fentiek ugyebár mind -, azokat szintén szabadon játszhatjuk majd Windows 10 alatt egy előfizetésért cserébe.

