Már videónk is van arról, hogy milyen PS4-exkluzívok érkeznek 2017-ben

Shuhei Yoshida éppen a napokban beszélt arról, hogy 2017-ben rengeteg nagyszerű exkluzív videojátéknak örülhetnek majd a PlayStation 4 tulajdonosai , azonban az üres szavak mellett nemrégiben erről videós bizonyíték is érkezett.

A Sony ugyanis bemutatott egy trailert, amelynek keretein belül, így név szerint olyan alkotásokkal találkozhatunk a képsorok alatt, mint a Horizon: Zero Dawn, a Detroit: Become Human, a Matterfall, a Gravity Rush 2, a Gran Turismo Sport, a NieR: Automata, a Farpoint, az Uncharted: The Lost Legacy, a New Everybody's Golf, a Dreams, a Pyre, a NiOh vagy többek között a Persona 5.Szép kis lista, pláne annak fényében, hogy ezek csak a PS4-exkluzív alkotások. Ti melyiket várjátok ezek közül a leginkább?

