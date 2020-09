Már van, aki kioldotta a Cyberpunk 2077 platinum trófeáját

Amíg mi tűkön ülve várjuk a Cyberpunk 2077 -et, addig valaki már kioldotta a játék platinum trófeáját PS4-en, erről pedig maga az egyik fejlesztő, Lukasz Babiel adott hírt a Twitter profilján egy igencsak mókás szöveg társaságában.

Just a normal day at work. pic.twitter.com/BYGs8Mmi2W — Łukasz Babiel (@pjpkowski) September 14, 2020

Kiposztolta a képet a feloldott platinum trófeáról, majd hozzátette, hogy, ezzel utalva arra, hogy bizony a munkakörükbe tartozik az is, hogy a saját munkájuk trófeáit kioldják tesztjelleggel.Ezzel együtt ez a nyúlfarknyi tweet egy másik fontos információról is lerántja a leplet, mely szerint mindössze egy arany, 17 ezüst, valamint 26 bronz trófea lesz a játékban, szóval a trófeavadászok készülődhetnek, ha mindent ki akarnak oldani. Megjelenés november 19-én, remélhetőleg most már tényleg!