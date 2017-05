Már tudjuk, hogy ki írja a Gears of War mozifilm sztoriját

A Deadline munkatársai alaposan megtörték a csendet a Gears of War mozifilmmel kapcsolatban, így kiderült, hogy az alkotás teljes gőzzel készül a Universal szárnyai alatt, Dylan Clark irányításával, aki többek között a következő Batman filmet is készíti.

Ez eddig a kevésbé meglepő hír a Gears of War film kapcsán, lévén mindezt eddig is sejtettük, ám azt nem, hogy ki írja a sztorit, amire a lap szintén rávilágított, így értesüléseik szerint, aki többek között a Ghost Recon Wildlands és az Aliens vs Predator: Requiem történetét is jegyezte, de a következő Avatar filmeken szintén ő dolgozik.Arról egyelőre nem szóltak a hírek, hogy talált-e már új rendezőt a Gears of War mozifilm, amit 2009-ben még Len Wiseman rendezett, és trilógiának képzelt el, de ő lelépett a mozi mögül, és ezek szerint az általa felfogadott író, Chris Morgan is, ami nem feltétlenül probléma.