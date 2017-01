Már tudjuk, hogy hívják Kratos fiát az új God of War-ban

Bár nem egy kifejezetten életbe vágó információ, de nemrégiben kiderült, hogy mi lesz a neve az új God of War-ban Kratos fiának, aki kiemelkedően fontos szerepet kap a történetben és a játékmenetben is.

Mindezt Cory Barlog, a játék rendezője osztotta meg velünk a Twitteren keresztül, így megtudtuk, hogy, ami az északi koncepció ellenére is egy görög név lett, amely nyilván Kratos múltjából kifolyólag egyáltalán nem meglepő.A fiú nevére egyébiránt Fabiano Banin bukkant rá annak az mp3-as fájlnak a leírásában, amit a Sony Santa Monica éppen a minap hozott nyilvánosságra. A felvétel még az E3-as prezentáció alatt szólt, és leírásában ez volt írva: An Introduction to Kratos and Atreus. Ezek után Barlog megerősítése mondhatni adta magát.