Már több mint egymilliós példányszámban fogyott a Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

A PC-re és Switch-re kiadott Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin hatalmasat megy, lévén a Capcom jelezte a publikum irányába, hogy már több mint egymilliós példányszámban fogyott a népszerű RPG-franchise spin-offja.

Természetesen ez egy világszerte jegyzett adat, illetve kritikailag is óriási siker a program. Mindehhez nagyban hozzájárult az is, hogy a Capcom kiadott egy demót a megjelenés előtt, ami alapján sokan el tudták dönteni, hogy kell-e nekik a teljes játék, és úgy fest, hogy ez az üzleti modell bevált.A rajongók természetesen a továbbiakban is számíthatnak friss tartalomra, tekintve hogy nem elég, hogy most július 15-én már csaptak hozzá némi kontentet, viszont augusztus 5-én érkezik Mother Goddess of Gold és Kulve Taroth, két ordenáré nagy bestia, akikkel megbirkózhatunk.