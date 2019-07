Már több mint 7 millió letöltésnél jár a Ring of Elysium

Messze nem érkezik már annyi hír a battle royale-ra kihegyezett játékok háza tájáról, mint korábban, ami abból fakad, hogy bőven túl vagyunk az aranykorán, azonban még így is sikerül olykor-olykor nagyot villantania egy címnek.

Érdekesség viszont, hogy ezúttal nem az Apex Legends-Fortnite-PUBG hármasról lesz szó, hanem a Ring of Elysium ról, ami bár nemigen hallat magáról túl sokat, de a rajongókat folyamatosan kiszolgálja újabb és újabb élményekkel, ennek pedig úgy fest, meglett az eredménye, merthogy a Steamspy szerint A játék júniusban lépett ki az early access állapotából, így most különösen nagy a hype körülötte, arról meg már nem is beszélve, hogy összességében egy roppant élvezetes, ingyenes battle royale-ról beszélhetünk, amiben az egyedi mechanikák bőven nyújtanak elegendő pluszt, hogy kitűnjön a sorból.