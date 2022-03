Már több mint 50 millió dollárt gyűjöttt a Fortnite Ukrajna számára

Az Epic bejelentette, hogy a Fortnite -on keresztül több mint 50 millió dollárt gyűjtött össze az Ukrajnának nyújtott humanitárius segélyekre, az ország támogatására tett ígéretének részeként az orosz invázió közepette.

Ez mindössze három napot jelent az adománygyűjtés során, és a mostantól. Óriási gratuláció jár az Epic Gamesnek ehhez a hihetetlen lépéshez , amely kétségtelenül életeket fog menteni Ukrajnában, azonban arról is ad egy nagyobb képet, hogy mégis milyen bevételekkel operál korunk legnagyobb battle royale-ja.Persze az is benne van a pakliban, hogy sokan most csak azért költenek a mikrotranzakciókra, mert jótékony célra megy az összeg, de ez sem vesz el semmit az érdemből.