Már több mint 5 millió példányban kelt el a Ghost of Tsushima

Az utolsó nagy PS4-exkluzív, a Ghost of Tsushima őrületesen nagy sikereket arat, hiszen annak ellenére, hogy egy generáció végén robogott be, valamint hogy egy egyjátékos kalandról van szó, elképesztően nagy kereslet van iránta.

A legfrissebb információk szerint már több mint 5 millió példányban kelt el a szamurájos játék, ami azt jelenti, hogy kevesebb mint fél év leforgása alatt sikerült ennyi kópián túladnia a Sony-nak. Más szoftverek évek alatt nem kelnek el ekkora példányszámban.Ugyanakkor ott van az az információ is, miszerint a komplett God of War-széria már 51 milliós példányszámban kelt el. Ez tehát nemcsak a két évvel ezelőtti etapot jelzi, hanem a teljes franchise-t, de még így is egy elképesztően szép eredményről beszélhetünk.