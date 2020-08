Már több mint 5 millió példány fogyott a Detroit: Become Human-ből

Alaposan megdobta a PC-s kiadás a Detroit: Become Human eladásait, a Quantic Dream ugyanis bejelentette, hogy 2018 óta már több mint 5 millió példány fogyott a kérdéses alkotásból, ami kifejezetten jó eredménynek tekinthető.

Annak ellenére is, hogy az eredetileg csak PS4-re megjelent videojáték, aminek apropójából a Quantic Dream most egy új opciót tett elérhetővé kalandjátékához.Ez a Detroit: Community Play, aminek a lényege, hogy a rajongók csatlakozhatnak egy Twitch-en közvetített streamhez annak érdekében, hogy ott a közösség szavazással terelgesse a cselekményt. Ilyen közvetítést bárki indíthat majd a funkció indulását követően, de már most 500 streamer csatlakozott a kezdeményezéshez világszerte.