Hiába ásítoznak már sokan a Call of Duty-sorozat aktuális epizódjai láttán, a rajongók még mindig imádják a szériát, és mi sem bizonyítja ezt jobban más, mint a legutóbbi rész bődületes eladásai.

Megtudtuk ugyanis, hogy az Activision a megjelenés óta már több mint 30 milliós eladást számlált a Call of Duty: Modern Warfare kapcsán, ami egyenesen elképesztő teljesítmény még úgy is, hogy több platformon és egy év alatt sikerült teljesítenie a játéknak.Ezzel a háttérrel ismét biztos alapokra építkezik a széria új epizódja, avagy a Call of Duty: Black Ops - Cold War, mely november 13-án jelenhet majd meg PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X-re.