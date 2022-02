Már több mint 20 millió példány fogyott a Horizon Zero Dawnból

A Sony first party erőfeszítései új magasságokba emelkedtek a PS4-korszakban, és ennek jutalmát lenyűgöző kritikai és kereskedelmi sikerrel aratták le, ahogyan az várható is volt.

A God of War, az Uncharted 4, a Marvel's Spider-Man és még sok más játék mind lenyűgöző értékesítési mérföldköveket ért el, és szerencsére a Horizon Zero Dawn is nagy sikernek örvend még mindig. Egy nemrég közzétett PlayStation Blog-frissítésben a Guerrilla Games stúdióigazgatója és executive producere elárulta , hogy 2021. november 28-ig a Horizon Zero DawnA játékosok világszerte együttesen több mint egymilliárd órát játszottak a játékkal. Ez az első alkalom, hogy hivatalos összesített eladási számokat közöltek a játékról 2019 eleje óta, még a PC-s megjelenés előtt, amikor is több mint 10 millió eladott példánynál tartott.