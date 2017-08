Már több mint 160 ezer forintba kerül a Dead or Alive 5, ha minden DLC-t megveszünk hozzá

A Koei Tecmo és a Team Ninja csapata bejelentették a Dead or Alive 5 hetedik szezonbérletét, amiért ismét van pofájuk egy teljes játéknak megfelelő összeget, azaz 75 dollárt elkérni, miközben az egész csak néhány új kosztümöt ad hozzá az alapokhoz.

Persze kár lenne ilyenkor a készítőket okolni és lehülyézni, hiszen bizonyára nem áraznák túl az aktuális szezonbérletet, és nem is készítenék el, ha nem lenne rá kereslet, ellenben akkor is valahol a pofátlanság határát súrolja, hogy a Dead or Alive 5 : Last Round hetedik szezonbérletéért 75 dollárt, avagy közel 20 ezer forintot kérnek el,Az aktuális Season Pass egyébiránt ismét csak extra ruhákat tartalmaz - összesen 70-et -, amelyek három részletben érkeznek meg a rajongókhoz, így a Zack Island Swimwear szett még ma, a másik kettő pedig októberben és decemberben várható a játékhoz.