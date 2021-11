Már több mint 16 ezer negatív értékeléssel bombázták szénné a Battlefield 2042-t

Elrajtolt végre valahára a sokak által várt Battlefield 2042 , viszont ahogyan az várható volt, cseppet sem sikerült rózsásan a premier, elnézve a tényt, hogy a Steam felületén több ezer negatív kritikát kapott máris a rajongók jóvoltából.

A felhasználói értékelések csak úgy tobzódnak a negatív véleményekben, hiszen a hír írásának pillanatában mára DICE lövöldéje kapcsán. A legtöbben azt támadják, hogy a fejlesztők megszabadították a franchise szinte minden jellegzetességétől az új etapot.Emellett a dizájnt is számos kritika éri, hovatovább olyan jellegű alapvető feature-ök is kimaradtak, mint a hagyományos tabella, illetve a fegyverek terén sincs magaslatán a játék jelen állás szerint. Emellett a specialistákat is számos kritika éri, ami felváltotta a jól megszokott kasztrendszert.