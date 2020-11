Már több mint 135 millió GTA 5 fogyott a megjelenés óta

Bár érezhetően visszaesetek az eredmények, azért még mindig szépen csordogálnak a GTA 5 eladásai - ez derült ki legalábbis a Take-Two Interactive második pénzügyi jelentéséből, mely természetesen a Red Dead Redemption 2-re is kitért.

Előbb azonban az aranytojást tojó tyúk került porondra, így megtudtuk, hogy a GTA 5, ami annak ellenére is bődületes teljesítmény, hogy két generációt is kiszolgált a játék, de a vadnyugati kaland eredményei is nagyon jól alakulnak.A Red Dead Redemption 2 kapcsán ugyanis megtudtuk, hogy 34 millió példányban kelt el a 2018-as megjelenés óta, ami szintén nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Take-Two a legutóbbi negyedévben 841 millió dolláros bevétellel számolhasson, ami annak ellenére is elképesztő, hogy egyébként 16 millióval kevesebbről beszélünk, mint tavaly ilyenkor.