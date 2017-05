Már több mint 11 millió játékossal büszkélkedik a Paladins

A Hi-Rez Studios csapata a Redditen keresztül jelentette be, hogy a sokak által ingyenes Overwatch-klónként is emlegetett Paladins: Champions of Realm című multiplayer akciójátékuk elképesztő sikernek örvend.

Amint ugyanis kiderült, a Paladins mögé már több mint 11 millió játékos állt csatasorba, és bár azt nem tudjuk, hogy ennek hány százaléka lehet aktív jelenleg, azt azonban igen, hogy ebből több mint 2 millió a konzolos követő, vagyis nagyjából 9 millió a PC-s játékos.A készítők kiemelték, hogy ezek a számok egyelőre még nem tartalmazzák a kínai régióból csatlakozó újoncokat, akik nem kizárt, hogy további egy-két millióval emelhetik majd meg ezt az eredményt, ami azért még így is jócskán elmarad a Blizzard említett játékának 30 milliós táborához képest.