Bár még mindig fogalmunk sincs arról, hogy mit tudnak kihozni a videojátékként zseniálisan sikerült, de amúgy nulla történeti értékkel rendelkező My Friend Pedro című alkotásból televíziós sorozatként, de most már biztos, hogy készül egy ilyen produkció a háttérben.

Olyannyira, hogy a Sonic mozifilm mögött álló dj2 Entertainment bejelentette, már gyártásban van a My Friend Pedro televíziós sorozat, és az említett kék sündisznó kalandjait gondozó producerek mellett a John Wick alkotója (Derek Kolstad) dolgozik rajta, sőt a munkálatokat megsegíti a Legendary Television és a 87North Productions is, szóval kifejezetten nagy nevek gyűltek össze köré.Ez a kollaboráció készíti egyébiránt a Disco Elysium című indie játék alapján is a televíziós sorozatot, így nem valószínű, hogy egyhamar hallani fogunk a My Friend Pedróról, de izgatottan várjuk, hogy mit hoznak ki ebből a koncepcióból.