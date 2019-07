Már szinte bárhol meghallgathatod a Mortal Kombat 11 zenéit

Amennyiben neked is nagyon tetszettek a Mortal Kombat 11 véres bunyói alatt hallható muzsikák, és szívesen meghallgatnád őket önmagukban, akkor van egy nagyszerű hírünk a számotokra.

A Warner és a Netherrealm Studios ugyanis bejelentették, hogy a legtöbb streaming szolgáltatásra feltöltötték a napokban a Mortal Kombat 11 teljes zenei anyagát, így, sőt a Youtube-on sem ütközünk falakba, ha belefülelnénk.Az album természetesen az iTunes-ra is felkerült már, ott ráadásul 12 dollárért meg is vásárolhatjuk magunknak az egészet, ha tehát kedvedre valók voltak a Mortal Kombat 11 muzsikái, akár már a munkában is fülelheted. Csak nehogy elkapjon a harci kedv...