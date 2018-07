Már okosvécén is játszható a Skyrim: Very Special Edition

Még ma sem tudjuk, hogy sírjunk-e vagy nevessünk a Bethesda egyik legnagyobb E3-as bejelentésén, avagy a Skyrim: Very Special Edition-ön, melynek az érdekessége az volt, hogy egyfajta lapozgatós, szövegelős kalandként vált játszhatóvá az Amazon Alexa okoshangszórón.

Ez már önmagában is egy hihetetlenül beteg ötlet, azonban sikerült tovább fokozni, lévén a Redditen ráébredtek a rajongók arra, hogy az Alexa-támogatás miatt gyakorlatilag a Kohler 6 ezer dolláros okosvécéjén, a Numi-n is lehetőségünk nyílik használni a Skyrim kérdéses változatát, a toalett ugyanis az automatikus nyílás, öblítés, fűthető ülőke, beépített bidé és éjszakai fény mellett még az Amazon okos segédjét is támogatja.Ebből rakták össze a rajongók, hogy gyakorlatilag a közel 2 millió forintba kerülő Numi okosvécén a reggeli - vagy délutáni, esti, kinek mi -. Azért ez elég beteg, de majd ha videónk is lesz róla, az még betegebb lesz...

Nézd nagyban ezt a videót!