Már Oculus Rift headsetekkel is kompatibilis az L.A. Noire: The VR Case Files

Az Oculus hivatalos honlapján tett bejelentések szerint mostantól már a gyártó headsetjén is játszhatóvá vált a Rockstar által fejlesztett nagyszerű LA Noire kifejezetten a virtuális valóságra kiélezett élménye.

Az L.A. Noire: The VR Case Files ugyanis hónapokig csak HTC Vive headsetekre volt elérhető, ennek azonban most vége, lévén megérkezett az Oculus Rift-támogatás is a nagyszerű nyomozós játékhoz.A tartalom és egyebek terén természetesen nem történt változás, vagyis Oculus Riften is pontosan azt az élményt kapják majd a rajongók az L.A. Noire: The VR Case Files-tól, mint korábban HTC Vive alatt.