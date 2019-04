Már nyáron megjelenhet a The Surge 2

Egészen hamar beroboghat a népszerű Soulslike-játék, a The Surge második része, lévén a Focus Home Interactive a What's Next 2019 eseménye során bejelentette, hogy már nem is kell olyan sokat várni a Deck 13 alkotásának folytatására.

Sőt, kicsit konkretizálták a dolgot, miszerint hónapokon belül már jön is a The Surge 2 , miáltal élből egy nyári premier gondolata kezdett bennünk érlelődni, sőt a kiadó csakúgy, mint a Dontnoddal , úgy a Deck 13-nel is folytatja a munkakapcsolatot, ésennek nyomán.Ha esetleg még az első The Surge-dzsel sem játszottál, de rendelkezel PS4-gyel és netalántán PS Plus-szal, akkor mindenképp csapj le rá, merthogy most ingyen adják a kérdéses előfizetéshez.