A Stoic Games csapata pontosított egy kicsit a Versus Evil kiadásában megjelenő The Banner Saga 3 megjelenési dátumán, aminek köszönhetően megtudtuk, hogy a csapat korábban alaposan elszámolta magát, hiszen már nyáron megjelenhet PC-re a népszerű sorozat folytatása.

Ez azért ilyen meglepő, mert a The Banner Saga 3 -at a korábbi hírek szerint az év végére vártuk, és bár más platformon talán tényleg elhúzódik a fejlesztés, ellenbenA jó hír örömére a fejlesztők be is mutattak egy friss trailert, mely egy sorozat kezdő epizódjaként az egyik fontos hőst, Fasoltot prezentálja nekünk alaposabban is. A The Banner Saga 3 első körben kizárólag PC-re érkezik, de később konzolokra és mobilokra is elhozzák a fejlesztők.

