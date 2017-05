Már nehéz szállítmányokat is fuvarozhatunk az Euro Truck Simulator 2-ben

A napokban hivatalosan is elérhetővé vált az SCS Software részéről az Euro Truck Simulator 2 legújabb kiegészítője, amely Heavy Cargo DLC címmel elhozta a nehéz szállítmányok fuvarozásának lehetőségét.

A bővítmény az újabb szállítmányok mellett - melyek közöttés egyebeket találunk - két új speciális pótkocsi is megtalálható a DLC-ben, amelyet 4 és fél dollárért szerezhetünk be a játékhoz a Steam kínálatából.Az SCS Software egyébiránt ezzel párhuzamosan egy ingyenes frissítést is elérhetővé tett a játékhoz, ami hozzáadja az alkotáshoz végre az új kamion elemző képernyőt is, mellyel sokkal könnyebb dolgunk lesz, ha szeretnénk előre kiszámolni egyes konfigurációk alkalmasságát az előttünk álló útra.

Nézd nagyban ezt a videót!