Már most megnézheted a Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr kampányának intróját

A budapesti Neocore Games munkatársai nagy örömünkre egy friss videóval leptek meg minket a Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr címmel érkező akció-szerepjátékukról, aminek jóvoltából most teljes egészében megcsodálhatjuk a kampány bevezető videóját.

Merthogy a Diablo nyomdokain járó Inquisitor egy igencsak vaskos, és amint az alábbi felvételből kiderül, egészen sötét atmoszférájú kampányt is kapni fog, amiről már a saját szemükkel is meggyőződhetnek azok, akik a Steamen befizettek az alkotás korai változatára, mely, ami tökéletesen megmagyarázza az alábbi videó apropóját.Hogy a Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr végleges verziója mikor várható, az egyelőre még mindig rejtély, ellenben az nem, hogy PC mellett PS4-re és Xbox One-ra is számíthatunk rá. Ha te is úgy várod már, mint az Inkvizítort, akarjuk mondani a Messiást, ímhol egy videó, amivel belekóstolhatsz a kampányba.

Nézd nagyban ezt a videót!