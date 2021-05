Már most lehet készíteni a pénztárcát a Lost Judgment szezonbérletére

Lost Judgment a minap lett bejelentve, amely a nagy sikerű, Judgment címen futó Yakuza spin-off folytatása , és a japán PlayStation Store szerint lehet nyitni a pénztárcánkat, mivelhogy mind a szezonbérlet, mind a DLC be van ütemezve.

Ez azért érdekes, mert a Yakuza franchise-on belül sosem volt rá még példa korábban, hogy szezonbérlettel vagy DLC-kkel hozakodtak volna elő a fejlesztők. Itt elviekben egy teljes értékű új sztori tartalmat fog beemelni a szezonbérlet, valamint egy "Detective Life Fun Pack" and the "School Stories Fun Pack" kiegészítést - bár ezekről még nem tudni, mik lesznek.A szezonbérletet akár a digitális Deluxe Edition mellett lehet megkapni, akár külön beruházni rá, de lényeg a lényeg: lesznek további tartalmak is a Lost Judgment hez a premiert követően.