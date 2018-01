Már megtekinthető a Vampyr websorozat első epizódja

A Dontnod Entertainment a korábbi ígéreteknek megfelelően elérhetővé tette az év egyik legnagyobb különceként várt Vampyr websorozat első epizódját, aminek hála páratlan alapossággal tudakozódhatunk a játék sajátosságairól.

Mint ismert, a négy részesre tervezett websorozat egyfajta fejlesztői naplóként szolgál, ezáltal a készítők minden epizódban egy adott témát igyekeznek alaposabban is körbejárni, ezáltal most éppen a vámpírok kapták benne a főszerepet, de láthatjuk hősünk vérszívóvá válásának pillanatait is többek között.Az 1918-as esztendő Londonjába kalauzoló Vampyr -ról azonban a gameplay felvételeknek és az egyéb átvezetőknek hála ráadásul az is kiderül, hogy, de nem is húzzuk tovább a drága időtöket, inkább mutatjuk rögtön a websorozat első darabját:

