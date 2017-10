Már megint új nevet kapott a H1Z1

Lassan már nem igazán tudjuk követni a Daybreak Studios csapatát azzal kapcsolatban, hogy mit is szeretnének a H1Z1 -gyel, hiszen a zombis MMO még mindig csak korai változatban érhető el, ellenben a stúdió most újfent nevet változtatott.

Ez persze sokaknak talán fel sem fog tűnni, hiszen a H1Z1 -et eddig is mindenki csak H1Z1 néven emlegette, ami mostantól a készítők bejelentése szerint teljesen hivatalos,Hogy miért döntöttek ismét a váltás mellett, azt senki sem tudja, ellenben ha az utóbbi időben elkerültétek volna egymást a H1Z1 -gyel, akkor most érdemes lehet felfrissíteni a kapcsolatot, mert ezen a héten egy jelentős frissítés érkezik hozzá, ami az alapokhoz is hozzányúl egy kicsit.