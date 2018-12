Már megint ingyenesen beszerezhető egy játék az Epic Games Store-ból

Úgy érzed, hogy a sok-sok karácsonyi nóta és a több kilogrammnyi bejgli elpuhított a karácsonyi szezon alatt? Akkor itt az idő, hogy ismét felvedd a hardcore gamer formádat, és egy brutálisan kemény platformer segítségével hozd elő a benned lappangó bestiát.

Az Epic Games szolgáltatja ehhez az alapanyagot, hiszen az online üzletükből most teljesen bérmentve szerezheted be a híres-nevezetes Super Meat Boy -t, ami nemcsak, hogy megizzaszt, de közben elképesztően hangulatos is., a teendő a szokásos: ERRE a linkre kattintva elnavigálsz a kapcsolódó portálra, a középen lévő, piros keretben elhelyezkedő FREE gombra kattintva bejelentkezel vagy regisztrálsz, majd a zöld PLACE ORDER opciót kiválasztva már tied is a szoftver!