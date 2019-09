Már megint felmerült a Demon's Souls remaster pletykája

Már nem egyszer merült fel a Demon's Souls remaster pletykája, most pedig ismételten lángra robbant ez a terület, hiszen Colin Moriarty PlayStation-guru egy podcast során hozta fel a témát.

Elmondása alapján azt hitte, hogy ezen a State of Play-en fogja a Sony bejelenteni az újrakeverést, és nem is érti, miért várnak vele ennyit, mindezt pedig, ami nem lenne meglepő, hiszen korábban is volt már rá példa, hogy idő előtt tudott bizonyos információkat az iparból.Miután már korábban is rebesgették a Demon's Souls remasterjét, nagy valószínűséggel valóban létezik a projekt, azonban benne van a pakliban, hogy időközben már PS5-re készül, és ezért nem hallunk felőle semmit. Esetlegesen ott feszíthet majd a PS5 nyitócímei között? Netán csak szimpla kacsa az egész?