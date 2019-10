Már meghallgatható a Call of Duty: Modern Warfare zenei anyaga

Bár a játékra még várni kell néhány napot, az Activision azonban úgy határozott, hogy legalább a zenei anyagot közkinccsé teszi a Call of Duty: Modern Warfare rajongóinak, akik így már most belefülelhetnek az alkotás harcias dallamaiba.

A Spotify-ra feltöltött zenei anyag 29 dalt tartalmaz, melyek mindegyikét Sarah Schachner komponálta, aki jól ismert már a sorozatban, hiszen a Call of Duty: Infinite Warfare és a Call of Duty: Modern Warfare 3 muzsikáit is neki köszönhetjük többek között.Sőt mi több, Schachner esetében idén ez már a második nagy megmozdulás, hiszen- és ezen a téren nem is volt gond a játékkal -, ha pedig kíváncsi vagy arra, hogy mit sikerült összehoznia a Call of Duty: Modern Warfare neve alatt, az alábbiakban rögtön belefülelhetsz: