Már majdnem elérte a 20 milliós mérföldkövet a Nintendo Switch

A Nintendo tegnap előhozakodott aktuális pénzügyi jelentésével, amiből kiderült, hogy az első negyedév tovább növelte a Nintendo Switch eladásait, így a konzolból június 30-ig már közel 20 millió példány fogyott.

Hogy pontosak legyünk,, amivel együtt 19,67 millió lett a végleges szám a hardvereladások tekintetében, míg a masinához eladott szoftverekből eddig majdnem 87 millió kelt el a trimeszter végére.Továbbra is szárnyal mindemellett a Nintendo 3DS, amiből majdnem 73 millió darab kelt már el 368 millió szoftver társaságában, de jól teljesített a NES Classic Edition is a maga 1,26 milliójával, amiből talán sokkal többet is eladtak volna, ha van elegendő raktárkészlet.