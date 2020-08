Már letölthető az NBA 2K21 demója

A 2K Games bejelentette, hogy a kurrens generációs konzolokra már mindenki szabadon letöltheti az NBA 2K21 demóját, aminek részeként PS4-en, Xbox One-on és Nintendo Switch-en egyaránt pályára léphetünk négy csapat oldalán.

A demóban így itt van Kobe Bryant és az All-Time Lakers, Bill Russell és az All-Time Celtics, valamint Giannis Antetokounmpo és Kawhi Leonard is a Milwaukee Bucks, illetve a Los Angeles Clippers zászlaja alatt, miközben oldalukon a rajongók kipróbálhatják majd a játékkal érkezett újdonságokat, kezdve az új Pro Stickkel, az újragondolt passzrendszeren át, az egyéb fejlesztésekig bezárólag.A demóban egyébiránt már működik a MyPlayer Builder is, ha szeretnénk saját kosarast kreálni benne, akit majd átvihetünk a teljes játékba is, mely, de később PS5-re és XSX-re is számíthatunk rá.