demója. Sorban dobálja ki korábbi PlayStation-exkluzív videojátékait PC-re a Quantic Dream, így miután a napokban megjelent a platformra a Heavy Rain, a háttérben máris elérhetővé vált a következő nagyágyú, avagy a Beyond: Two Souls

Az Ellen Page és William Dafoe főszereplésével előadott interaktív történet kipróbálható változata az Epic Games Store-ról már mindenkinek szabadon letölthető, de, annak érkezésére július 27-én számíthatunk majd.Ha bizonytalan lennél a letöltésben, nézd meg a Beyond: Two Souls PC-s változatához készült mozgóképet, ami mellett nem árt megjegyezni, hogy nemsokára a Detroid: Become Human is beroboghat majd a platformra.

Nézd nagyban ezt a videót!