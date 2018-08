Már közel 100 millió leszállított példánynál jár a GTA 5

A Take Two aktuális pénzügyi jelentéséből - mely az első negyedévet taglalja - kiderült, hogy a kiadó továbbra is szárnyal, az óriási sikereket pedig leginkább még mindig a GTA 5-nek és az NBA 2K-sorozatnak köszönhetik.

Megtudtuk ugyanis, hogy december óta újabb 10 millió példány ment el a GTA 5-ből, amivel, de ténylegesen ennyi még nem ment el belőle, ám ettől sem járunk messze, noha a pontos eredményeket a Rockstar bizonyára majd nagy csinnadrattával jelenti be, ha aktuális lesz.A GTA 5 mellett a Take Two másik nagy sikerterméke az NBA 2K-sorozat, hiszen a kiadó elárulta, hogy az NBA 2K18-ból 10 millió példányt szállítottak le, mely minden idők legjobb eladásait produkáló sportjátéka lett ezzel, a teljes franchise pedig világszerte már 80 milliós példányszámokat dönget.Bár a számok egészen elképesztőek, Strauss Zelnick szerint a 2019-es pénzügyi esztendő mégis szolidan indult számukra, mely kijelentés hátterében leginkább az áll, hogy október 26-án robbannak majd a kasszák, lévén ekkor érkezik a Red Dead Redemption 2, de többek között az NBA 2K19 is felsorakozott már a háttérben.