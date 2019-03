Már készül az új Yakuza-játék, de egy teljesen új főszereplővel

A Sega hivatalos oldaláról kiderült, hogy már javában fejlesztenek egy új Yakuza-játékot, azonban a széria rajongói számára egy korszak lezárul, merthogy egy teljesen új főszereplőt helyeznek fókuszba.

Ez azt jelentheti, hogy a Yakuza 6: The Song of Life pontot tett Kazuma Kiryu sztorijának végére, helyét pedig Ichiban Kasuga fogja felváltani, akiről talán már a Yakuza Online kapcsán hallhattatok (ami egy japán mobilos játék) - a Tojo klán egyik alacsony rangú tagját tisztelhetjük a személyében, aki meglehetősen problémás múlttal bír.Arról fogalmunk sincs, hogy az új Yakuza-játék mikor jön, vagy esetleg mi lesz a hivatalos címe, ellenben annyit tudunk, hogy, az ő szerepére Japánban épp zajlanak a casting-meghallgatások 20 év feletti színésznők számára.A szoftver jelenleg a Shin Ryu Ga Gotoku címen fut, ami nyers fordításban " New Yakuza "-t jelent.