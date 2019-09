Már készül a következő Mega Man-játék

Nem lógatták sokáig a lábukat a Mega Man 11 sikerei után a széria alkotói, hiszen alig egy évvel ezelőtt jelent meg a boltok polcain a legendás sorozat legutóbbi epizódja, és a hírek szerint a Capcomnál máris a folytatáson dolgoznak.

Kazuhiro Tsuchyia ugyanis a 4Gamer munkatársainak lelkesedésére reagálva - akik az egekig magasztalták a legutóbbi részt - elmondta, hogy bár nagyon sok játék fejlesztésében érintett jelenleg, azonban van egy, amiről már döntött a vezetőség, de szeretné, ha a konkrét részletek rejtve maradnának a bejelentésig.Mivel az újságírók éppen a Mega Man kapcsán kérdezték a producert, elég nyilvánvaló, hogy Kazuhiro erről beszélt most, de szintén a sorozat folytatása mellett szól az is, hogy, hanem pénzügyileg is jó befektetés volt a Capcomnak az üzleti jelentések alapján.