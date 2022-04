Már készül a következő Final Fantasy XIV kiegészítő története

Egészen elképesztő, de már öt hónapja annak, hogy Endwalker címmel megjelent a Final Fantasy XIV legutóbbi bővítménye, ami lezárta a játék évtizedes történetét, így nagy izgalommal figyelik a rajongók, hogy hová vezethet majd innen tovább az út.

Ha vezet egyáltalán, de aggódalomra úgy tűnik, hogy semmi ok, Naoki Yoshida, a Final Fantasy XIV rendezője ugyanis bejelentette, hogy, tehát ötletekből nincs hiány.Annak ellenére is, hogy egy évtized után a Final Fantasy XIV gyakorlatilag teljesen új utakra téved majd, ami remélhetőleg nemcsak a történetre, hanem a játékmenetre is hatással lesz egy picit, de pár hónapig még biztosan várnunk kell arra, hogy erről lehulljon a lepel.