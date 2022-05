Már készül a következő Final Fantasy XIV expanzió

Final Fantasy XIV igazgatója, Naoki Yoshida megerősítette, hogy már dolgoznak a következő kiegészítő történetén - tavaly a Final Fantasy 14 az Endwalker című kiegészítővel végre lezárta azt a történetet, amelyre a 2013-as újraindítás óta épített.

A történet majdnem egy teljes évtizeden át fejlődött, négy bővítmény és számos patch lassan mesélte el a Hydaelynben játszódó nagy kalandot. Az NME-nek adott interjú szerint azonban Yoshida már a következő, 7.0-s bővítményt tervezi.Ritkán fordul elő, hogy egy MMO valóban teljesen lezárja a történetet, amit el akar mesélni, amivel a World of Warcraftnak is meggyűlik a baja, de Yoshida és társai a Final Fantasy 14-gyel valóban megtették az elképzelhetetlent.A történet még nem ért véget, hiszen megjegyzi, hogy további 6.X-es javítások vannak készülőben, de érdekes, hogy Yoshida már most azon gondolkodik, hogy mi legyen a következő ív a Final Fantasy 14 világában.