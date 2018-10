Már jövőre új Nintendo Switch modell érkezik?

Izgalmas pletykák láttak napvilágot a Nintendo Switch jövőjéről, miután ugyanis alaposan lelassultak a közelmúltban a konzol eladásai, a japánok állítólag a háttérben már megkezdték a tárgyalásokat egy frissített megjelenésű és teljesítményű gépről.

A hírt a The Wall Street Journal szivárogtatta ki a Nintendóhoz közeli forrásokra hivatkozva, és mint megtudtuk,, aminek az alapját egy az okostelefonokban is alkalmazott LCD kijelzőre építenék, mely nemcsak szebb megjelenést és fényerőt, hanem jobb energiafelhasználást is kínál kisebb helyigény mellett.Ha minden a tervek szerint alakul, az új Nintendo Switch talán már jövőre a boltok polcaira kerül, méghozzá az eddigi modellekkel ápolt teljes kompatibilitással, az elhangzottakhoz mérten bizonyára több újdonsággal.