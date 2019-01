Már javában dolgozik a BioWare az Anthem megjelenés utáni tartalmain

Még meg sem jelent az Anthem , a BioWare máris tartja magát az ígéretéhez, miszerint a megjelenés után is bőséges tartalommal fogják ellátni a játékosokat, lévén már javában fejlesztik a premiert követő tartalmakat.

Scylla Costa producer nyilatkozatából származik eme információ, illetve azt is elárulta, hogy rengeteg kontenttel készülnek, ezekre több csapatot is ráállítottak, ígyTermészetesen továbbra is ingyenesen kínálnak majd minden premier utáni tartalmat, mondhatnánk úgy is, hogy a megjelenéskor kifizetett összeg magába foglalja az összes friss újdonságot, amivel a srácok előrukkolnak az elkövetkezendő hónapokban, években.