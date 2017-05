Már játékfejlesztéssel is foglalkozik a Roccat

A Roccat neve már sokszor merült fel oldalunkon, hiszen a vállalat igencsak meghatározó szereplője a játékosoknak szánt perifériák piacának, számos különleges megoldást mutattak már be és összességében is a bátrabb gyártók közé tartoznak.

Nemrég azonban így is tudtak komolyabb meglepetést okozni, hiszen bejelentették, hogy Roccat Games Studio néven egy játékfejlesztői stúdiót is nyitottak, mely már javában dolgozik az első játékon. A Sick City névre keresztelt alkotás PC-re készül és 4v4-es akciójáték lesz.A poszt-apokaliptikus világban csapatokat és járműveket kell irányítanunk, azt pedig a fejlesztők is elmondták, hogy több elemet is átvettek a Commandos, Company of Heroes és Warcraft 3 hármasból. A "Legion" és "Kidz" névre keresztelt felek állnak majd szemben egymással, az első zárt alpha pedig júniusban indul.Később a játékosok tanácsaira építkezve bővítenék az alkotást pályákkal, járművekkel és játékmódokkal, csatlakozni pedig itt lehet az elsők közé.