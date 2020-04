Már idén megjelenhet az Amazon játék-streamelős platformja, a Project Tempo

Az Amazon játék-streamelős platformjáról már érkeztek pletykák korábban, azonban egyre biztosabb, hogy hamarosan a gyakorlatban is látni fogjuk ezt, lévén arról szólnak az egyes csatornák, hogy még idén elrajtol a felület korai változata.

A New York Times úgy tudja , hogy az Amazon óriási anyagi befektetéssel vág neki a Project Tempo névre hallgató platformnak, konkrétan arról szól a fáma, hogy ez lesz a cég legnagyobb invesztálása a szórakoztatóiparban. UgyanakkorAz Amazon fejlesztőstúdiói már elő is rukkolnak most májusban az első játékaikkal egyébiránt, egyrészt a Crucible néven futó többjátékos lövöldéjükkel, másrészt pedig a New World névre hallgató, akció-RPG műfajban megfogant MMO-jukkal.