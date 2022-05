Már Harry Potter oldalán is kalandozhatunk az Elden Ring-ben

Olyan sok mod készül az Elden Ring -hez, hogy lehetetlenség lenne mindet külön-külön bemutatni, azonban vannak kivételek, amelyek valamiért kilógnak a sorból, mint például az a rajongói kiegészítő, amiben Harry Potter oldalán kalandozhatunk a játékban.

Bár maga a mod nem túl igényes, de így is elég beteg látni, amint a kis szemüveges varázslótanonc kerül Battlemage Set helyére a játékban, majd varázspálcájával szórakozik egy kicsit, a non plus ultra pedig, amikor- még ha ez a kivitelezés szempontjából elég bénácskára is sikeredett..Ha szeretnéd megtapasztalni a saját bőrödön ezt az őrületet, esetleg kicsit elébe mennél az idén érkező Hogwarts Legacy-nak, IDE kattintva te is letöltheted a kérdéses modot az Elden Ring PC-s változatához.

