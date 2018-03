Már hangirányítással is vezérelhetjük a Thermaltake gamer kiegészítőit

Igencsak különleges fejlesztésről rántotta le a leplet a Thermaltake a gamer kiegészítők tekintetében, a gyártó ugyanis bemutatta a TT RGB PLUS Ecosystem rendszert a TT AI Voice Control társaságában, ami lehetővé teszi eszközeink világításának hangutasításos vezérlését.

A két újdonság közül a TT RGB PLUS Ecosystem egy intelligens világítási rendszer, aminek jóvoltából szinte korlátlan lehetőségünk van arra, hogy a támogatott eszközökhöz, de szinkronizálhatjuk ezeket játékokhoz, zenékhez, sőt akár a CPU hőmérsékletéhez is.A támogatott termékek között olyan eszközök szerepelnek, mint a Riing Plus LED RGB radiátor ventilátor termékek, a Pacific W4 Plus processzor vízhűtőblokk, a Pacific V-GTX 1080Ti Plus átlátszó GPU Waterblock, a Pacific PR22-D5 Plus puffertartály és pumpa kombó, a Pacific RL360 Plus RGB radiátor és a Pacific Lumi Plus LED csíkok.A TT AI Voice Control ezeket koordinálja hangutasítással, amennyiben telepítjük a kapcsolódó applikációt - egyelőre csak iOS-re elérhető , de hamarosan Androidra is befut -, ezáltal egyszerű parancsokkal kapcsolgathatjuk a fénymódokat, változtathatjuk a színeket, a fények pulzálását, sőt akár a ventilátor sebességét is módosíthatjuk.