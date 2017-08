Már GTX 1080-as kártyával is elérhető az EVGA brutális laptopja

Az EVGA sokak számára még mindig csak egy NVIDIA grafikus kártyákkal foglalkozó vállalat, ugyanakkor az elmúlt években rengeteg új területre léptek be és ma már a házunkon, a tápegységünkön, a grafikus kártyánkon és az alaplapunkon is ott tündökölhet a vállalat neve.

Persze ha nem szeretnénk asztali gépet magunknak összerakni, akkor akár választhatunk egy EVGA gamer laptopot is, a kínálat ráadásul nemrég egy brutális taggal bővült. Az SC17-es gépet ugyanis felerősítették egy kicsit, így az már 8GB-os NVIDIA GeForce GTX 1080-as kártyával is kérhető.A legvastagabb pontján mindössze 3,3 centiméter körüli alumínium házas gép továbbra is egy Intel Core i7 7820HK processzort és 32GB DDR4-es memóriát kapott. A 17,3 hüvelykes 4K UHD kijelző G-SYNC kompatibilis, az egész rendszert pedig egy billentyűkombinációval fel is tudjuk pörgetni.